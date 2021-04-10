В Харьковской области сообщили о подозрении акушеру-гинекологу
Об этом сообщают в пресс-службе прокуратуры Харьковской области.
В октябре 2018 года 32-летняя беременная жительница Дергачевского района была доставлена в родильное отделение районной больницы с диагнозом — беременность, 41 неделя, роды.
Врач акушер-гинеколог недообследовал ее состояние и плода и назначил медицинские средства в необоснованных дозах и не произвел вовремя других медицинских действий. Это привело к мертворождению ребенка.
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Кроме того мы писали, что в Харькове рассказали, закроют ли метро, в случае попадания города в "красную" зону карантина.
Об этом сообщили в мэрии Харькова.
Так, стало известно, что несмотря на высокие показатели заболеваемости и смертности от ковида в регионе - полностью останавливать общественный транспорт в Харькове не планируют.
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Как сообщала Politeka ранее, тысячам харьковчан не выплатили зарплату, названы космические суммы.
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