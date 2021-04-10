В Харькове полицейский погиб на проспекте
ДТП случилось вечером 9 апреля возле супермаркета «Metro», сообщают местные телеграм-каналы.
«Audi А4 снес мужчину на пешеходном и протянул метров 50. Водитель говорит, что пешеход выскочил на красный», - сообщают очевидцы.
От полученных травм пострадавший скончался на месте. По словам водителя, пешеход якобы переходил на красный сигнал светофора.
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В СМИ сообщают, что погибший мужчина был майором полиции - однако официальной информации на данный момент нет.
Кроме того мы писали, что в Харькове рассказали, закроют ли метро, в случае попадания города в "красную" зону карантина.
Об этом сообщили в мэрии Харькова.
Так, стало известно, что несмотря на высокие показатели заболеваемости и смертности от ковида в регионе - полностью останавливать общественный транспорт в Харькове не планируют.
К слову, в Харькове построят дорогу через рынок "Барабашово": детали решения.
Как сообщала Politeka ранее, тысячам харьковчан не выплатили зарплату, названы космические суммы.
Также Politeka писала, о том, что в Харькове несчастье произошло со школьницей:"Поскользнулась и упала со второго этажа", детали.