В Харькове полицейский погиб на проспекте

ДТП случилось вечером 9 апреля возле супермаркета «Metro», сообщают местные телеграм-каналы.

«Audi А4 снес мужчину на пешеходном и протянул метров 50. Водитель говорит, что пешеход выскочил на красный», - сообщают очевидцы.

От полученных травм пострадавший скончался на месте. По словам водителя, пешеход якобы переходил на красный сигнал светофора.

В СМИ сообщают, что погибший мужчина был майором полиции - однако официальной информации на данный момент нет.

Кроме того мы писали, что в Харькове рассказали, закроют ли метро, в случае попадания города в "красную" зону карантина.

Об этом сообщили в мэрии Харькова.

Так, стало известно, что несмотря на высокие показатели заболеваемости и смертности от ковида в регионе - полностью останавливать общественный транспорт в Харькове не планируют.

К слову, в Харькове построят дорогу через рынок "Барабашово": детали решения.

Как сообщала Politeka ранее, тысячам харьковчан не выплатили зарплату, названы космические суммы.

Также Politeka писала, о том, что в Харькове несчастье произошло со школьницей:"Поскользнулась и упала со второго этажа", детали.