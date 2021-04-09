В Харькове 10 апреля ограничат движение транспорта
Об этом сообщили в Департаменте инфраструктуры горсовета.
С 9:00 до 17:00 ограничат движение транспорта по ул. Броненосца "Потемкин" на участке от пр. Московского до пер. Старомосковского.
Коммунальщики будут ремонтировать асфальтобетонное покрытие проезжей части.
Движение транспорта организуют по прилегающим улицам: Тарасовской, пер. Старомосковскому, просп. Московскому и другим.
Ани Лорак готовится к свадьбе, внезапные перемены уже не скрыть: "В животе у меня..."
Кароль после танца с Даном Баланом решилась представить своего "хорошего парня": "Это усы?"
Дочь Кравец из "Квартал 95" в кружевном корсете решила показать, какой шалуньей выросла: "Мамина копия"
"Холостяк" Заливако догадался смыть со всех участниц макияж, результат превзошел ожидания: "Это кто?"
Финалист "Холостячки" Тригубенко после встречи с Мишиной признался, о чем жалеет: "Сейчас я понимаю, что..."
Кроме того мы писали, что в Харькове рассказали, закроют ли метро, в случае попадания города в "красную" зону карантина.
Об этом сообщили в мэрии Харькова.
Так, стало известно, что несмотря на высокие показатели заболеваемости и смертности от ковида в регионе - полностью останавливать общественный транспорт в Харькове не планируют.
К слову, в Харькове построят дорогу через рынок "Барабашово": детали решения.
Как сообщала Politeka ранее, тысячам харьковчан не выплатили зарплату, названы космические суммы.
Также Politeka писала, о том, что в Харькове несчастье произошло со школьницей:"Поскользнулась и упала со второго этажа", детали.