В Харькове 10 апреля ограничат движение транспорта

Об этом сообщили в Департаменте инфраструктуры горсовета.

С 9:00 до 17:00 ограничат движение транспорта по ул. Броненосца "Потемкин" на участке от пр. Московского до пер. Старомосковского.

Коммунальщики будут ремонтировать асфальтобетонное покрытие проезжей части.

Движение транспорта организуют по прилегающим улицам: Тарасовской, пер. Старомосковскому, просп. Московскому и другим.

Кроме того мы писали, что в Харькове рассказали, закроют ли метро, в случае попадания города в "красную" зону карантина.

Об этом сообщили в мэрии Харькова.

Так, стало известно, что несмотря на высокие показатели заболеваемости и смертности от ковида в регионе - полностью останавливать общественный транспорт в Харькове не планируют.

К слову, в Харькове построят дорогу через рынок "Барабашово": детали решения.

Как сообщала Politeka ранее, тысячам харьковчан не выплатили зарплату, названы космические суммы.

Также Politeka писала, о том, что в Харькове несчастье произошло со школьницей:"Поскользнулась и упала со второго этажа", детали.