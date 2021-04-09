"Мы еще не достигли пика, но имеем позитивные моменты. Если на прошлой неделе рост заболеваемости составил 31%, то за аналогичный период в прошлом месяце он был 36%.

Потихоньку он замедляется. По нашему мнению, нужно еще несколько недель, чтобы достичь пика, и после того надеемся на медленное снижение заболеваемости", - отметила Махота.