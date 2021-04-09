Харьковщина еще не достигла пика заболеваемости ковидом
Об этом рассказала главная санитарный врач Харьковской Любовь Махота,
"Мы еще не достигли пика, но имеем позитивные моменты. Если на прошлой неделе рост заболеваемости составил 31%, то за аналогичный период в прошлом месяце он был 36%.
Потихоньку он замедляется. По нашему мнению, нужно еще несколько недель, чтобы достичь пика, и после того надеемся на медленное снижение заболеваемости", - отметила Махота.
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По ее словам, в регионе возросло количество тестирований на ковид.
Кроме того мы писали, что в Харькове рассказали, закроют ли метро, в случае попадания города в "красную" зону карантина.
Об этом сообщили в мэрии Харькова.
Так, стало известно, что несмотря на высокие показатели заболеваемости и смертности от ковида в регионе - полностью останавливать общественный транспорт в Харькове не планируют.
К слову, в Харькове построят дорогу через рынок "Барабашово": детали решения.
Как сообщала Politeka ранее, тысячам харьковчан не выплатили зарплату, названы космические суммы.
Также Politeka писала, о том, что в Харькове несчастье произошло со школьницей:"Поскользнулась и упала со второго этажа", детали.