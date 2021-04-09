В деле о гибели в ДТП харьковского спасателя и его дочери поставили точку

В Киевском райсуде Харькова зачитали приговор 19-летнему студенту Харьковского национального университета им. Каразина Дмитрию Габышеву, которого признали виновным в совершении смертельной аварии недалеко от экопарка, передает "Город Х".

Парня приговорили к 9 годам лишения свободы и обязали выплатить матери и жене погибших 2 млн гривен морального и материального ущерба.

Сторона обвинения и потерпевшая настаивали на максимальном наказании - 10 лет.

После оглашения приговора супруга и мать погибших кричала в строну Габышева: "Я тебе не дам выйти раньше! Посмотри, что ты натворил!".

Напомним, что под Харьковом в аварии погибли отец и дочь.

Во внедорожнике, который на скорости въехал в ЗАЗ, был сын экс-руководителя полиции метрополитена в Харькове. Молодой человек уверяет, что не был за рулем, поскольку лишен прав, а за рулем находился водитель, который сбежал.

Как сообщили очевидцы, молодые люди были пьяны. Позже выяснилось, что ранее Дмитрий Габышев был лишен водительских прав за вождение автомобиля в нетрезвом виде.

На месте ДТП появился и отец молодого человека, который давал ему советы ничего не рассказывать.

К слову, в Харькове построят дорогу через рынок "Барабашово": детали решения.

Как сообщала Politeka ранее, тысячам харьковчан не выплатили зарплату, названы космические суммы.

Также Politeka писала, о том, что в Харькове несчастье произошло со школьницей:"Поскользнулась и упала со второго этажа", детали.