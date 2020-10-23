У подозреваемого в смертельном ДТП на Окружной не было прав, так как их отобрали ранее из-за пьяной езды

Так, без прав водитель ездит не первый раз. В прошлом году Дмитрий Габышев ехал на Skoda Superb Elegance без водительского удостоверения и пьяным.

Тогда суд на год забрал у 19-летнего парня права и присудил штраф, передает "Харьков Today".

21 октября 2020 года Дмитрий Габышев был за рулем Toyota Land Cruiser, когда автомобиль выехал на встречную полосу и лоб в лоб столкнулся с Daewoo Lanos. Водитель и пассажир этого авто — полковник ГСЧС с 15-летней дочерью, погибли. ДТП произошло на Окружной дороге в районе Экопарка.

"Это же пьяной ехал в 6 утра. Значит весилились и бухали всю ночь.Вот и результат. Почему пьяные отморозки не взяли такси или можно воспользоваться услугой трезвого водителя. Теперь безответственное га*но наказать по всей строгости. Невинные люди погибли.Это преднамеренное двойное убийство", " безнаказанность порожлает безнаказанность ,емеу дебилу ничего не будет или будет загарать в тюрьме ,как зайуеаа ,вопрос ,кто вернет людей ,и как жить дальше родственникам погибших", "Сразу вышка за это.Но у нас дадут 7-8 лет и то отмазывать будут этого урода ，родители，В этой стране есть ответственность и наказание.？", - пишут харьковчане в комментариях.

Напомним, что под Харьковом в аварии погибли отец и дочь.

Во внедорожнике, который на скорости въехал в ЗАЗ, был сын экс-руководителя полиции метрополитена в Харькове. Молодой человек уверяет, что не был за рулем, поскольку лишен прав, а за рулем находился водитель, который сбежал.

Как сообщили очевидцы, молодые люди были пьяны. Позже выяснилось, что ранее Дмитрий Габышев был лишен водительских прав за вождение автомобиля в нетрезвом виде.

На месте ДТП появился и отец молодого человека, который давал ему советы ничего не рассказывать.

К слову, количество жертв от вируса на Харьковщине резко увеличилось, побит новый антирекорд.

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