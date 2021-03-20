В Харьковской области горели машины на парковке
Как сообщили в облуправлении ГСЧС, утром 19 марта в городе Краснограде вспыхнул автомобиль Mercedes G-Class 500, пламя от него перебросилось на рядом стоящую Hyundai i30сw. Общая площадь пожара составила 6 кв. м.
Горящие авто спасатели потушили за полчаса. Причина их возгорания устанавливается.
Ранее мы писали, что харьковская полиция ищет свидетелей смертельного ДТП
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Об этом сообщили в облуправлении Нацполиции.
Авария случилась 9 марта около 5 утра на дороге "Ковшаровка — Кругляковка" в селе Колесниковка Купянского района. Столкнулись автомобили Renault Megane и ЗАЗ 110307.
В результате ДТП водитель и пассажирка ЗАЗа погибли на месте. Полиция открыла уголовное производство по статье 286 УК Украины.
Полицейские просят откликнуться свидетелей аварии и обратиться по телефону 093-87-57-388 или в кабинет № 6 отдела расследования преступлений в сфере транспорта.
К слову, пешеходная дорога к метро превратилась в "тропу ада" для харьковчан: "камни, грязь и лужи".
Как сообщала Politeka ранее, в центре Харькова мужчины разгуливали в трусах и шляпах, кадры: "Те, кого в армию не взяли".
Также Politeka писала, что на Харьковщине возобновили массовую вакцинацию от вируса: "прививку уже сделали...".