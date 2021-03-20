В Харькове мужчина пострадал из-за бойлера
Об этом сообщили очевидцы происходящего, передает «Город Х».
В Харькове, в пятиэтажке по ул. Гарибальди, 26 прозвучал взрыв и начался пожар.
«Был хлопок в бойлере из-за замыкания электропроводки. Начала гореть изоляция и вещи ванной, огонь немного вышел в коридор. Площадь пожара составила 3 кв. м», - сообщил помощник начальника ГУ ГСЧС в Харьковской области Игорь Лупандин.
Пострадал 55-летний мужчина - его с отравлением угарным газом госпитализировали в больницу.
Довольная Лорак после отдыха в Стамбуле озадачила "новым" лицом: "Какие губы..."
Сморигин из "Дизель Шоу" в образе Елизаветы ІІ протроллил Полякову, певица не смолчала: "Это просто разрыв"
Холостяк Данилко растрогал чувственным кадром со спутницей своей жизни, одетой во все белое: "Когда уже?"
Больной финалист "Холостячки" Тригубенко сообщил плохие новости: «Самая тяжелая…»
Раскованная Анджелина Джоли опасно наклонилась, едва не вывалив свое "богатство" из декольте: "Любим и хотим..."
Ранее мы писали, что харьковская полиция ищет свидетелей смертельного ДТП
Об этом сообщили в облуправлении Нацполиции.
Авария случилась 9 марта около 5 утра на дороге "Ковшаровка — Кругляковка" в селе Колесниковка Купянского района. Столкнулись автомобили Renault Megane и ЗАЗ 110307.
В результате ДТП водитель и пассажирка ЗАЗа погибли на месте. Полиция открыла уголовное производство по статье 286 УК Украины.
Полицейские просят откликнуться свидетелей аварии и обратиться по телефону 093-87-57-388 или в кабинет № 6 отдела расследования преступлений в сфере транспорта.
К слову, пешеходная дорога к метро превратилась в "тропу ада" для харьковчан: "камни, грязь и лужи".
Как сообщала Politeka ранее, в центре Харькова мужчины разгуливали в трусах и шляпах, кадры: "Те, кого в армию не взяли".
Также Politeka писала, что на Харьковщине возобновили массовую вакцинацию от вируса: "прививку уже сделали...".