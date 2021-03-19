Харьковчане массово жалуются на нарушения языкового закона

Об этом сообщил в Facebook языковой омбудсмен Тарас Кремень.

По его словам больше всего жалоб поступало Киева, Киевской, Львовской и Харьковской областей.

За два месяца жители столицы отправили 368 сообщений о языковых нарушениях. Из Львовской области поступило 88 заявлений, из Харьковской области – 74.

Большинство жалоб касалось отсутствия украинской версии сайтов, предоставляющих услуги. Также жители Украины заявили о нарушениях, касающиеся образования и государственной власти местного самоуправления.

"Защищать право граждан свободно общаться и получать информацию и услуги на украинском языке во всех сферах общественной жизни на всей территории Украины - наша главная задача", - отметил Тарас Кремень.

Ранее мы писали, что на 81 году жизни скончался легендарный харьковчанин - доктор физико-математических наук Анатолий Бых.

Об этом сообщили в пресс-службе ХНУРЭ.

Педагогическую деятельность профессор Бых начал в 1966 году. Он читал несколько курсов, а также разработал и внедрил новые - оптоэлектроника, физические основы функциональной электроники.

Принимал активное участие в создании первой в Украине специальности - электронная медицинская аппаратура. С 1996 по 2017 год был заведующим кафедрой первой в Украине специальности "Биомедицинская инженерия".

К слову, пешеходная дорога к метро превратилась в "тропу ада" для харьковчан: "камни, грязь и лужи".

Как сообщала Politeka ранее, в центре Харькова мужчины разгуливали в трусах и шляпах, кадры: "Те, кого в армию не взяли".

Также Politeka писала, что на Харьковщине возобновили массовую вакцинацию от вируса: "прививку уже сделали...".