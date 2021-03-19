В харьковской квартире заперся двухлетний ребенок
Инцидент произошел в Немышлянском районе города.
Прибывшие на место спасатели выяснили, что мама ребенка на несколько минут вышла из дома, а ее сын закрыл на замок входную дверь изнутри.
Мальчик пробыл один в запертой квартире около часа.
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Бойцы ГСЧС с помощью автолестницы поднялись на четвертый этаж - они взобрались на балкон и открыли входную дверь квартиры.
В результате инцидента ребенок не пострадал.
Ранее мы писали, что харьковчане начали чаще обращаться к врачам.
За минувшую неделю (08.03.2021 - 14.03.2021) на Харьковщине гриппом и ОРВИ заболели 9 070 человек, 3 268 из них – дети, треть заболевших подцепили коронавирус.
Как сообщают эпидемиологи, эпидпорог превышен в 12 районах и нескольких городах: в Боровском, Волчанском, Дергачевском, Зачепиловском, Змиевском, Красноградском, Краснокутском, Купянском, Лозовском, Нововодолажском, Первомайском, Печенежском районах области, а также в городе Купянск, Лозовая и Первомайский.
К слову, пешеходная дорога к метро превратилась в "тропу ада" для харьковчан: "камни, грязь и лужи".
Как сообщала Politeka ранее, в центре Харькова мужчины разгуливали в трусах и шляпах, кадры: "Те, кого в армию не взяли".
Также Politeka писала, что на Харьковщине возобновили массовую вакцинацию от вируса: "прививку уже сделали...".