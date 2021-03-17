Вдова Геннадия Кернеса похвасталась пополнением в семье

Видео пополнения Гайсинская опубликовала в Instagram.

Так, у вдовы мэра Харькова Геннадия Кернеса Оксаны Гайсинской собака родила двух щенков.

На видео можно увидеть , как собака кормит двух совсем маленьких щенков.

Ранее мы писали, что депутаты Харьковского городского совета проголосовали "за" увековечивания памяти Геннадия Кернеса

Что именно для этого сделается – решат на заседании позже.

На сессии городского совета решили, что "будут приняты меры по увековечиванию памяти мэра", а исполнительные органы городского совета должны подготовить документы, необходимые для реализации этого решения.

К слову, пешеходная дорога к метро превратилась в "тропу ада" для харьковчан: "камни, грязь и лужи".

Как сообщала Politeka ранее, в центре Харькова мужчины разгуливали в трусах и шляпах, кадры: "Те, кого в армию не взяли".

Также Politeka писала, что на Харьковщине возобновили массовую вакцинацию от вируса: "прививку уже сделали...".