Харьковская область находится на пороге новых карантинных ограничений

Об этом сообщили в пресс-службе облгосадминистрации.

По словам заместителя председателя облгосадминистрации Михаила Черняка, населению следует готовится к возможным транспортным ограничениям и переходу школ, вузов и других учебных заведений на дистанционное обучение.

"Конкретные ограничительные меры будут рассматриваться во время заседаний региональной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, но мы должны наработать профессиональные рекомендации и алгоритмы, которые помогут правильной организации карантина.

Мы должны уже сейчас призывать людей ответственно относиться к собственному здоровью, не пренебрегать индивидуальными средствами защиты и не бояться, и присоединяться к кампании по вакцинации", — сказал Черняк.

Ранее мы писали, что в Харькове на станции метро произошла драка

Об этом сообщили очевидцы в Telegram.

Так, 13 марта вечером на станции метро "Турбоатом" подрались пассажиры - двое мужчин сцепились в остановившемся поезде.

Один из пассажиров вытолкнул оппонента из вагона, а затем ударил его кулаком по лицу, после чего тот упал.

После этого мужчина с вошел в другой вагон, второй мужчина остался лежать на платформе.

В пресс-службе ГУ НПУ в Харьковской области подробности инцидента пообещали предоставить позже.

Видео можно посмотреть здесь.

К слову, пешеходная дорога к метро превратилась в "тропу ада" для харьковчан: "камни, грязь и лужи".

Как сообщала Politeka ранее, в центре Харькова мужчины разгуливали в трусах и шляпах, кадры: "Те, кого в армию не взяли".

Также Politeka писала, что на Харьковщине возобновили массовую вакцинацию от вируса: "прививку уже сделали...".