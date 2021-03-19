Минздрав пересмотрел карантинное зонирование в областях Украины

Об этом сообщили в Минздраве.

В желтой зоне на данный момент восемь областей – Волынская, Днепропетровская, Запорожская, Луганская, Полтавская, Ровенская, Харьковская, Черниговская. В красной зоне находятся четыре области - Житомирская, Ивано-Франковская, Закарпатская, Черновицкая, а также Киев. Все остальные области попали в оранжевую зону.

Ранее мы писали, что харьковчане начали чаще обращаться к врачам.

За минувшую неделю (08.03.2021 - 14.03.2021) на Харьковщине гриппом и ОРВИ заболели 9 070 человек, 3 268 из них – дети, треть заболевших подцепили коронавирус.

Как сообщают эпидемиологи, эпидпорог превышен в 12 районах и нескольких городах: в Боровском, Волчанском, Дергачевском, Зачепиловском, Змиевском, Красноградском, Краснокутском, Купянском, Лозовском, Нововодолажском, Первомайском, Печенежском районах области, а также в городе Купянск, Лозовая и Первомайский.

К слову, пешеходная дорога к метро превратилась в "тропу ада" для харьковчан: "камни, грязь и лужи".

Как сообщала Politeka ранее, в центре Харькова мужчины разгуливали в трусах и шляпах, кадры: "Те, кого в армию не взяли".

Также Politeka писала, что на Харьковщине возобновили массовую вакцинацию от вируса: "прививку уже сделали...".