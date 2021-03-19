Харьковчанин заболел ботулизмом после того, как съел копченую рыбу

Он до сих пор находится в больнице, сообщили в Харьковском областном лабцентре.

Медики оценивают состояние 24-летнего пострадавшего как средней тяжести.

Установлено, что 12 марта мужчина съел копченую рыбу корюшку, которой его угостил приятель.

Через сутки у мужчины появились симптомы отравления - тошнота, рвота и нарушения зрения, больного госпитализировали.

"Больному введен ботулинический антитоксин канадского производства Канады, - рассказали в лабцентре.

Ранее мы писали, что на 81 году жизни скончался легендарный харьковчанин - доктор физико-математических наук Анатолий Бых.

Об этом сообщили в пресс-службе ХНУРЭ.

Педагогическую деятельность профессор Бых начал в 1966 году. Он читал несколько курсов, а также разработал и внедрил новые - оптоэлектроника, физические основы функциональной электроники.

Принимал активное участие в создании первой в Украине специальности - электронная медицинская аппаратура. С 1996 по 2017 год был заведующим кафедрой первой в Украине специальности "Биомедицинская инженерия".

К слову, пешеходная дорога к метро превратилась в "тропу ада" для харьковчан: "камни, грязь и лужи".

Как сообщала Politeka ранее, в центре Харькова мужчины разгуливали в трусах и шляпах, кадры: "Те, кого в армию не взяли".

Также Politeka писала, что на Харьковщине возобновили массовую вакцинацию от вируса: "прививку уже сделали...".