Харьковчанин заболел ботулизмом после того, как съел копченую рыбу
Он до сих пор находится в больнице, сообщили в Харьковском областном лабцентре.
Медики оценивают состояние 24-летнего пострадавшего как средней тяжести.
Установлено, что 12 марта мужчина съел копченую рыбу корюшку, которой его угостил приятель.
Через сутки у мужчины появились симптомы отравления - тошнота, рвота и нарушения зрения, больного госпитализировали.
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"Больному введен ботулинический антитоксин канадского производства Канады, - рассказали в лабцентре.
Ранее мы писали, что на 81 году жизни скончался легендарный харьковчанин - доктор физико-математических наук Анатолий Бых.
Об этом сообщили в пресс-службе ХНУРЭ.
Педагогическую деятельность профессор Бых начал в 1966 году. Он читал несколько курсов, а также разработал и внедрил новые - оптоэлектроника, физические основы функциональной электроники.
Принимал активное участие в создании первой в Украине специальности - электронная медицинская аппаратура. С 1996 по 2017 год был заведующим кафедрой первой в Украине специальности "Биомедицинская инженерия".
К слову, пешеходная дорога к метро превратилась в "тропу ада" для харьковчан: "камни, грязь и лужи".
Как сообщала Politeka ранее, в центре Харькова мужчины разгуливали в трусах и шляпах, кадры: "Те, кого в армию не взяли".
Также Politeka писала, что на Харьковщине возобновили массовую вакцинацию от вируса: "прививку уже сделали...".