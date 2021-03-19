В Харькове ищут пенсионера
Об этом сообщают в чате поисковой группы "Милена".
79-летний Виктор Гирка вечером, 17 марта вышел из здания больницы скорой неотложной помощи и пропал.
Проживает харьковчанин по ул. Бучмы, но дома не появлялся.
По словам волонтеров, пенсионер имеет проблемы с памятью, может быть дезориентирован.
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Приметы: рост 182, среднего телосложения, волосы седые.
Особая примета: отсутствует по половине трех пальцев на левой руке - средний, безымянный, мизинец.
Был одет в демисезонную куртку в стеганую клетку синего цвета, черную кепку, темно-коричневый свитер.
При себе имел кнопочный телефон, ключи, пакет АТБ с вещами из больницы.
Всех, кому что-либо известно о местонахождении мужчины, просят позвонить по телефонам 068-777-0-112 или 102.
Ранее мы писали, что в Харькове на станции метро произошла драка
Об этом сообщили очевидцы в Telegram.
Так, вечером на станции метро "Турбоатом" подрались пассажиры - двое мужчин сцепились в остановившемся поезде.
Один из пассажиров вытолкнул оппонента из вагона, а затем ударил его кулаком по лицу, после чего тот упал.
После этого мужчина с вошел в другой вагон, второй мужчина остался лежать на платформе.
В пресс-службе ГУ НПУ в Харьковской области подробности инцидента пообещали предоставить позже.
Видео можно посмотреть здесь.
К слову, пешеходная дорога к метро превратилась в "тропу ада" для харьковчан: "камни, грязь и лужи".
Как сообщала Politeka ранее, в центре Харькова мужчины разгуливали в трусах и шляпах, кадры: "Те, кого в армию не взяли".
Также Politeka писала, что на Харьковщине возобновили массовую вакцинацию от вируса: "прививку уже сделали...".