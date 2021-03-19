В Харькове ищут пенсионера

Об этом сообщают в чате поисковой группы "Милена".

79-летний Виктор Гирка вечером, 17 марта вышел из здания больницы скорой неотложной помощи и пропал.

Проживает харьковчанин по ул. Бучмы, но дома не появлялся.

По словам волонтеров, пенсионер имеет проблемы с памятью, может быть дезориентирован.

Приметы: рост 182, среднего телосложения, волосы седые.

Особая примета: отсутствует по половине трех пальцев на левой руке - средний, безымянный, мизинец.

Был одет в демисезонную куртку в стеганую клетку синего цвета, черную кепку, темно-коричневый свитер.

При себе имел кнопочный телефон, ключи, пакет АТБ с вещами из больницы.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении мужчины, просят позвонить по телефонам 068-777-0-112 или 102.

Ранее мы писали, что в Харькове на станции метро произошла драка

Об этом сообщили очевидцы в Telegram.

Так, вечером на станции метро "Турбоатом" подрались пассажиры - двое мужчин сцепились в остановившемся поезде.

Один из пассажиров вытолкнул оппонента из вагона, а затем ударил его кулаком по лицу, после чего тот упал.

После этого мужчина с вошел в другой вагон, второй мужчина остался лежать на платформе.

В пресс-службе ГУ НПУ в Харьковской области подробности инцидента пообещали предоставить позже.

Видео можно посмотреть здесь.

К слову, пешеходная дорога к метро превратилась в "тропу ада" для харьковчан: "камни, грязь и лужи".

Как сообщала Politeka ранее, в центре Харькова мужчины разгуливали в трусах и шляпах, кадры: "Те, кого в армию не взяли".

Также Politeka писала, что на Харьковщине возобновили массовую вакцинацию от вируса: "прививку уже сделали...".