В горсовете Харькова рассказали, собираются ли по примеру Киева усилять карантин
Об этом сообщил Юрий Сидоренко, директор Департамента по делам информации и связей с общественностью Харьковского городского совета, передает "Страна".
В Харькове пока не планируют вводить локдаун
«Локдаун не планируется. Во всяком случае пока», - отметил он.
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Ранее мы писали, в горсовете Харькова рассказали, закроют ли метро из-за карантинных ограничений в ближайшее время.
Так, известно, что из-за высокой заболеваемости коронавирусом, в некоторых городах Украины ужесточают карантин и вводят локдаун.
"То ограничение метрополитена, которое было сделано в свое время (весной 2020 года - ИФ), я считаю, было сделано неправильно. Второго такого нельзя делать. В любом мегаполисе мира метрополитен закрывается последним, а ни в коем случае не первым", - заявил секреталь Харьковского горсовета Игорь Терехов.
К слову, пешеходная дорога к метро превратилась в "тропу ада" для харьковчан: "камни, грязь и лужи".
Как сообщала Politeka ранее, в центре Харькова мужчины разгуливали в трусах и шляпах, кадры: "Те, кого в армию не взяли".
Также Politeka писала, что на Харьковщине возобновили массовую вакцинацию от вируса: "прививку уже сделали...".