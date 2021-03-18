В харьковском экопарке пополнение
Об этом сообщили в "Фельдман Экопарке".
Двое красных волков приехали в Харьков в начале зимы, они находятся в экспозиционном вольере. Харьковчане могут предложить для них имена.
"Наши новоселы - молодые особи, самец и самка - очень активные и любознательные создания. Все красные волки по характеру непоседы, ведут преимущественно дневной образ жизни и активно осваивают пространство. Они пронырливы как лисы и умеют высоко прыгать. Поэтому вольер для них нужен такой, чтобы было, где полазить, а сверху - обязательно надежная крыша", - пояснил главный ветеринарный врач.
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Ранее мы писали, что в Харькове на станции метро произошла драка
Об этом сообщили очевидцы в Telegram.
Так, вечером на станции метро "Турбоатом" подрались пассажиры - двое мужчин сцепились в остановившемся поезде.
Один из пассажиров вытолкнул оппонента из вагона, а затем ударил его кулаком по лицу, после чего тот упал.
После этого мужчина с вошел в другой вагон, второй мужчина остался лежать на платформе.
В пресс-службе ГУ НПУ в Харьковской области подробности инцидента пообещали предоставить позже.
Видео можно посмотреть здесь.
К слову, пешеходная дорога к метро превратилась в "тропу ада" для харьковчан: "камни, грязь и лужи".
Как сообщала Politeka ранее, в центре Харькова мужчины разгуливали в трусах и шляпах, кадры: "Те, кого в армию не взяли".
Также Politeka писала, что на Харьковщине возобновили массовую вакцинацию от вируса: "прививку уже сделали...".