В харьковском экопарке пополнение

Об этом сообщили в "Фельдман Экопарке".

Двое красных волков приехали в Харьков в начале зимы, они находятся в экспозиционном вольере. Харьковчане могут предложить для них имена.

"Наши новоселы - молодые особи, самец и самка - очень активные и любознательные создания. Все красные волки по характеру непоседы, ведут преимущественно дневной образ жизни и активно осваивают пространство. Они пронырливы как лисы и умеют высоко прыгать. Поэтому вольер для них нужен такой, чтобы было, где полазить, а сверху - обязательно надежная крыша", - пояснил главный ветеринарный врач.

Ранее мы писали, что в Харькове на станции метро произошла драка

Об этом сообщили очевидцы в Telegram.

Так, вечером на станции метро "Турбоатом" подрались пассажиры - двое мужчин сцепились в остановившемся поезде.

Один из пассажиров вытолкнул оппонента из вагона, а затем ударил его кулаком по лицу, после чего тот упал.

После этого мужчина с вошел в другой вагон, второй мужчина остался лежать на платформе.

В пресс-службе ГУ НПУ в Харьковской области подробности инцидента пообещали предоставить позже.

Видео можно посмотреть здесь.

К слову, пешеходная дорога к метро превратилась в "тропу ада" для харьковчан: "камни, грязь и лужи".

Как сообщала Politeka ранее, в центре Харькова мужчины разгуливали в трусах и шляпах, кадры: "Те, кого в армию не взяли".

Также Politeka писала, что на Харьковщине возобновили массовую вакцинацию от вируса: "прививку уже сделали...".