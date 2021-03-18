Харьковчане начали чаще обращаться к врачам

За минувшую неделю (08.03.2021 - 14.03.2021) на Харьковщине гриппом и ОРВИ заболели 9 070 человек, 3 268 из них – дети, треть заболевших подцепили коронавирус.

Как сообщают эпидемиологи, эпидпорог превышен в 12 районах и нескольких городах: в Боровском, Волчанском, Дергачевском, Зачепиловском, Змиевском, Красноградском, Краснокутском, Купянском, Лозовском, Нововодолажском, Первомайском, Печенежском районах области, а также в городе Купянск, Лозовая и Первомайский.

Ранее мы писали, что в Харькове на станции метро произошла драка

Об этом сообщили очевидцы в Telegram.

Так, вечером на станции метро "Турбоатом" подрались пассажиры - двое мужчин сцепились в остановившемся поезде.

Один из пассажиров вытолкнул оппонента из вагона, а затем ударил его кулаком по лицу, после чего тот упал.

После этого мужчина с вошел в другой вагон, второй мужчина остался лежать на платформе.

В пресс-службе ГУ НПУ в Харьковской области подробности инцидента пообещали предоставить позже.

Видео можно посмотреть здесь.

К слову, пешеходная дорога к метро превратилась в "тропу ада" для харьковчан: "камни, грязь и лужи".

Как сообщала Politeka ранее, в центре Харькова мужчины разгуливали в трусах и шляпах, кадры: "Те, кого в армию не взяли".

Также Politeka писала, что на Харьковщине возобновили массовую вакцинацию от вируса: "прививку уже сделали...".