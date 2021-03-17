Вандалы повредили памятник героям войны

В Харькове неизвестные повредили памятник Петру Широнину, установленный на перекрестке Юбилейного проспекта и улицы Гвардейцев Широнинцев.

Так, неадекваты отбили табличку с именем лейтенанта Петра Широнина, и бойцов его взвода, которые почти все погибли в бою возле села Тарановка Харьковской области в 1943 году во время Второй мировой войны.

Ранее мы писали, что на Харьковщине две девочки после ссоры с родителями сбежали из дома

Харьковчанка обратилась в полицию вечером 16 марта и рассказала, что ее 15-летняя дочь вышла из дома около 14.30 и пропала бесследно, сообщили в областном управлении Нацполиции.

Правоохранители разыскали школьницу - она стояла возле супермаркета по улице Полтавский Шлях. Девушка объяснила, что на побег решилась после ссоры с родителями.

По такой же причине покинула свой дом и юная жительница Балаклеи, когда родители девочки заснули, пустилась в бега.

«Удостоверившись, что дома все спят, девочка около полуночи вышла и отправилась к бабушке, которая живет в 20 км от дома. В 4.45 ребенка на окраине города Балаклея увидел во время патрулирования экипаж полиции. Правоохранители отвезли девочку домой», - говорится в сообщении пресс-службы Нацполиции

К слову, пешеходная дорога к метро превратилась в "тропу ада" для харьковчан: "камни, грязь и лужи".

Как сообщала Politeka ранее, в центре Харькова мужчины разгуливали в трусах и шляпах, кадры: "Те, кого в армию не взяли".

Также Politeka писала, что на Харьковщине возобновили массовую вакцинацию от вируса: "прививку уже сделали...".