Под Харьковом село отправили на карантин
Об этом сообщили в облуправлении Госпродпотребслужбы
Так, в селе Яковлевка Харьковского района бешеный кот покусал своего владельца. 15 марта диагноз животного был подтвержден лабораторно.
Решением исполкома Мерефянского горсовета на территории села Яковлевка, а также на прилегающих полевых и лесных массивах введен карантин.
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К слову, в Харьковской области за время пандемии коронавирус диагностировали у 91510 пациентов
Об этом свидетельствуют данные мониторинговой системы СНБО. По информации медиков, за минувшие сутки, 16 марта, в Харьковской области COVID-19 лабораторно подтвердили у 750 человек.
За сутки в Харьковской области от коронавируса умерли 17 пациентов
Всего по Украине инфекцию выявили у 1 489 023 граждан (11833 случаев за сутки), из них 28 986 — умерли, 1 237 676 — смогли побороть инфекцию.
К слову, пешеходная дорога к метро превратилась в "тропу ада" для харьковчан: "камни, грязь и лужи".
Как сообщала Politeka ранее, в центре Харькова мужчины разгуливали в трусах и шляпах, кадры: "Те, кого в армию не взяли".
Также Politeka писала, что на Харьковщине возобновили массовую вакцинацию от вируса: "прививку уже сделали...".