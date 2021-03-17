На Харьковщине две девочки после ссоры с родителями сбежали из дома
Харьковчанка обратилась в полицию вечером 16 марта и рассказала, что ее 15-летняя дочь вышла из дома около 14.30 и пропала бесследно, сообщили в областном управлении Нацполиции.
Правоохранители разыскали школьницу - она стояла возле супермаркета по улице Полтавский Шлях. Девушка объяснила, что на побег решилась после ссоры с родителями.
По такой же причине покинула свой дом и юная жительница Балаклеи, когда родители девочки заснули, пустилась в бега.
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«Удостоверившись, что дома все спят, девочка около полуночи вышла и отправилась к бабушке, которая живет в 20 км от дома. В 4.45 ребенка на окраине города Балаклея увидел во время патрулирования экипаж полиции. Правоохранители отвезли девочку домой», - говорится в сообщении пресс-службы Нацполиции
К слову, в Харьковской области за время пандемии коронавирус диагностировали у 91510 пациентов
Об этом свидетельствуют данные мониторинговой системы СНБО. По информации медиков, за минувшие сутки, 16 марта, в Харьковской области COVID-19 лабораторно подтвердили у 750 человек.
За сутки в Харьковской области от коронавируса умерли 17 пациентов
Всего по Украине инфекцию выявили у 1 489 023 граждан (11833 случаев за сутки), из них 28 986 — умерли, 1 237 676 — смогли побороть инфекцию.
К слову, пешеходная дорога к метро превратилась в "тропу ада" для харьковчан: "камни, грязь и лужи".
Как сообщала Politeka ранее, в центре Харькова мужчины разгуливали в трусах и шляпах, кадры: "Те, кого в армию не взяли".
Также Politeka писала, что на Харьковщине возобновили массовую вакцинацию от вируса: "прививку уже сделали...".
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