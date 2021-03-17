В Харьковской инфекционке нехватка мест для больных коронавирусом

Об этом «Суспільному» сообщил директор медучреждения Павел Нартов.

Инфекционная больница, которая рассчитана на 300 пациентов, сейчас заполнена на 98%.

По состоянию на 16 марта на стационарном лечении в инфекционке находилось 294 человека с тяжелым протеканием коронавирусной инфекции. 27 пациентов подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

В Харьковской областной инфекционной больнице ежедневно доставляют около 20 новых пациентов, большинство из них – тяжелобольные.

Харьковчан также стала принимать Чугуевская центральная городской больница.

Ранее мы писали, что в Харькове на станции метро произошла драка

Об этом сообщили очевидцы в Telegram.

Так, 13 марта вечером на станции метро "Турбоатом" подрались пассажиры - двое мужчин сцепились в остановившемся поезде.

Один из пассажиров вытолкнул оппонента из вагона, а затем ударил его кулаком по лицу, после чего тот упал.

После этого мужчина с вошел в другой вагон, второй мужчина остался лежать на платформе.

В пресс-службе ГУ НПУ в Харьковской области подробности инцидента пообещали предоставить позже.

Видео можно посмотреть здесь.

К слову, пешеходная дорога к метро превратилась в "тропу ада" для харьковчан: "камни, грязь и лужи".

Как сообщала Politeka ранее, в центре Харькова мужчины разгуливали в трусах и шляпах, кадры: "Те, кого в армию не взяли".

Также Politeka писала, что на Харьковщине возобновили массовую вакцинацию от вируса: "прививку уже сделали...".