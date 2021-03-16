Весенние каникулы в школах Харькова перенесли

Сообщения об этом появились в родительских чатах в конце прошлой недели, передает "Харьков тудей".

"Каникулы начнутся 29 марта и продлятся до 4 апреля", — говорится в сообщении.

Весенние каникулы как правило проходили в последнюю неделю марта.

О причинах переноса не сообщается.

В департаменте образования и науки Харьковской обладминистрации сообщили, что по такому же графику уходят на каникулы многие школы в громадах области.

Дети будут отдыхать с 29 марта и до 4 апреля в Краснокутской и Золочевской громаде, все ученики укрупненного Изюмского района, большая часть Красноградского (за исключением Кегичевской и Сахновщинской громад), Лозовской, Дергачевской и Мерефянской ОТГ, Харькова и Чугуевского района (за исключением Старосалтовской, Чкаловской, Малиновской, Новопокровской громад).

На неделю раньше уйдут на каникулы в Богодуховской и Валковской громадах, в Купянской и Великобурлукской, Шевченковской, Первомайской и Близнюковской ОТГ, Малоданиловской, Солоницевской и Циркуновской, Старосалтовской и Чкаловской громадах).

Исключением стала Нововодолажская громада, в которой дети будут отдыхать позже всех - с 5 по 12 апреля.

Ранее мы писали, что в Харькове на станции метро произошла драка

Об этом сообщили очевидцы в Telegram.

Так, 13 марта вечером на станции метро "Турбоатом" подрались пассажиры - двое мужчин сцепились в остановившемся поезде.

Один из пассажиров вытолкнул оппонента из вагона, а затем ударил его кулаком по лицу, после чего тот упал.

После этого мужчина с вошел в другой вагон, второй мужчина остался лежать на платформе.

В пресс-службе ГУ НПУ в Харьковской области подробности инцидента пообещали предоставить позже.

Видео можно посмотреть здесь.

К слову, пешеходная дорога к метро превратилась в "тропу ада" для харьковчан: "камни, грязь и лужи".

Как сообщала Politeka ранее, в центре Харькова мужчины разгуливали в трусах и шляпах, кадры: "Те, кого в армию не взяли".

Также Politeka писала, что на Харьковщине возобновили массовую вакцинацию от вируса: "прививку уже сделали...".