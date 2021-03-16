В Харькове от коронавируса вакцинировали чуть больше десятка медиков
Об этом 15 марта сообщила заместитель Харьковского городского головы Светлана Горбунова-Рубан, передает "Суспільне".
Заместитель мэра рассказала, что списки вакцинироваться индийской вакциной CoviShield среди харьковских медиков все время уменьшаются.
С начала вакцинации от коронавируса привили 13 медиков, которые работают в больницах Харькова - желающих не становится больше.
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"На 15 марта в Харькове вакцинированы только 21 человек, которые выявили такое желание. Из них 13 медиков. К сожалению, четыре из 13 медицинских работников получили серьезные побочные реакции в виде высокой температуры", — пояснила она.
Известно, медики с повышенной температурой лечились дома и сейчас чувствуют себя хорошо.
Ранее мы писали, что в Харькове на станции метро произошла драка
Об этом сообщили очевидцы в Telegram.
Так, 13 марта вечером на станции метро "Турбоатом" подрались пассажиры - двое мужчин сцепились в остановившемся поезде.
Один из пассажиров вытолкнул оппонента из вагона, а затем ударил его кулаком по лицу, после чего тот упал.
После этого мужчина с вошел в другой вагон, второй мужчина остался лежать на платформе.
В пресс-службе ГУ НПУ в Харьковской области подробности инцидента пообещали предоставить позже.
Видео можно посмотреть здесь.
К слову, пешеходная дорога к метро превратилась в "тропу ада" для харьковчан: "камни, грязь и лужи".
Как сообщала Politeka ранее, в центре Харькова мужчины разгуливали в трусах и шляпах, кадры: "Те, кого в армию не взяли".
Также Politeka писала, что на Харьковщине возобновили массовую вакцинацию от вируса: "прививку уже сделали...".