В Харькове от коронавируса вакцинировали чуть больше десятка медиков

Об этом 15 марта сообщила заместитель Харьковского городского головы Светлана Горбунова-Рубан, передает "Суспільне".

Заместитель мэра рассказала, что списки вакцинироваться индийской вакциной CoviShield среди харьковских медиков все время уменьшаются.

С начала вакцинации от коронавируса привили 13 медиков, которые работают в больницах Харькова - желающих не становится больше.

"На 15 марта в Харькове вакцинированы только 21 человек, которые выявили такое желание. Из них 13 медиков. К сожалению, четыре из 13 медицинских работников получили серьезные побочные реакции в виде высокой температуры", — пояснила она.

Известно, медики с повышенной температурой лечились дома и сейчас чувствуют себя хорошо.

Ранее мы писали, что в Харькове на станции метро произошла драка

Об этом сообщили очевидцы в Telegram.

Так, 13 марта вечером на станции метро "Турбоатом" подрались пассажиры - двое мужчин сцепились в остановившемся поезде.

Один из пассажиров вытолкнул оппонента из вагона, а затем ударил его кулаком по лицу, после чего тот упал.

После этого мужчина с вошел в другой вагон, второй мужчина остался лежать на платформе.

В пресс-службе ГУ НПУ в Харьковской области подробности инцидента пообещали предоставить позже.

Видео можно посмотреть здесь.

К слову, пешеходная дорога к метро превратилась в "тропу ада" для харьковчан: "камни, грязь и лужи".

Как сообщала Politeka ранее, в центре Харькова мужчины разгуливали в трусах и шляпах, кадры: "Те, кого в армию не взяли".

Также Politeka писала, что на Харьковщине возобновили массовую вакцинацию от вируса: "прививку уже сделали...".