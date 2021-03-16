У нескольких пассажиров поезда Рахов-Харьков был обнаружен коронавирус
Об этом сообщил в Facebook руководитель отдела медицины катастроф Департамента охраны здоровья Полтавской облгосадминистрации Владимир Мохначев.
14 марта в Полтаве 45 пассажиров поезда, который ехал из Закарпатской области проверили на коронавирус.
"...Проведен медицинский осмотр пассажиров поезда "Рахов — Харьков", проведено экспресс-тестирование 45 гражданам на COVID-19, выявлены инфицированные, произведена деконтаминация перрона и здания вокзала.
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Работу осложняло то, что почти в это же время на первый перрон прибыл столичный экспресс и нужно было разделить потоки пассажиров без задержки графика движения поездов", — заявил Мохначев.
Ранее мы писали, что харьковчанка попалась на удочку мошенников.
Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУ НП Украины в Харьковской области.
Женщина добровольно отдала аферистам 200 тысяч гривен, якобы, чтобы выручить сына.
59-летней женщина рассказала, что ей позвонил по домашнему телефону мужчина, который представился работником полиции и сообщил, что ее сына задержали с наркотиками.
Мошенник потребовал денег за то, чтобы парня не привлекли к ответственности.
После телефонного разговора заявительница встретилась с мужчиной и отдала ему 200 тысяч гривен.
Полиция устанавливает причастных к совершению преступления и призывает быть осторожными.
К слову, пешеходная дорога к метро превратилась в "тропу ада" для харьковчан: "камни, грязь и лужи".
Как сообщала Politeka ранее, в центре Харькова мужчины разгуливали в трусах и шляпах, кадры: "Те, кого в армию не взяли".
Также Politeka писала, что на Харьковщине возобновили массовую вакцинацию от вируса: "прививку уже сделали...".