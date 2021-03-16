В Харьковской области люди массово начали болеть

Об этом сообщили в Харьковском областном лабцентре.

С начала эпидемического сезона ОРВИ в Харьковской области заболели 4,9% населения региона.

Так, ОРВИ зафиксировали у 128 384 человек, в том числе у 48 839 детей. В стационары госпитализировали 6342 человека, из них 1423 ребенка.

С 8 по 14 марта с учетом случаев COVID-19 заболели 9070 жителей региона, из них 3268 – дети. На прошлой неделе в больницу положили 935 человек, из них 118 детей.

Самый высокий показатель заболеваемости ОРВИ регистрируется в Боровском районе.

Ранее мы писали, что харьковчанка попалась на удочку мошенников.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУ НП Украины в Харьковской области.

Женщина добровольно отдала аферистам 200 тысяч гривен, якобы, чтобы выручить сына.

59-летней женщина рассказала, что ей позвонил по домашнему телефону мужчина, который представился работником полиции и сообщил, что ее сына задержали с наркотиками.

Мошенник потребовал денег за то, чтобы парня не привлекли к ответственности.

После телефонного разговора заявительница встретилась с мужчиной и отдала ему 200 тысяч гривен.

Полиция устанавливает причастных к совершению преступления и призывает быть осторожными.

К слову, пешеходная дорога к метро превратилась в "тропу ада" для харьковчан: "камни, грязь и лужи".

Как сообщала Politeka ранее, в центре Харькова мужчины разгуливали в трусах и шляпах, кадры: "Те, кого в армию не взяли".

Также Politeka писала, что на Харьковщине возобновили массовую вакцинацию от вируса: "прививку уже сделали...".