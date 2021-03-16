В Харькове напали на мужчину прямо возле магазина

Суд Харькова признал виновным 23-летнего Андрея О. в нанесении тяжких телесных повреждений (ч. 1 ст. 121 УК Украины) прохожему и приговорил его к 5 годам лишения свободы.

По материалам дела, 1 августа 2017 года ночью недалеко от супермаркета, расположенного на улице Шевченко, обвиняемый напал на прохожего. Молодой человек кулаком нанес ему удар в лицо, от которого тот упал.

После этого он продолжил бить лежащего мужчину - дважды ударил его ногой по голове. Пострадавшего забрала скорая - у мужчины диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, кровоизлияние в мозг, линейный перелом затылочной кости, ушибы и ссадины.

На суде обвиняемый объяснил свое поведение - по его словам он так яро отреагировал на оскорбительные высказывание в адрес своей национальности.

Ранее мы писали, что харьковчанка попалась на удочку мошенников.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУ НП Украины в Харьковской области.

Женщина добровольно отдала аферистам 200 тысяч гривен, якобы, чтобы выручить сына.

59-летней женщина рассказала, что ей позвонил по домашнему телефону мужчина, который представился работником полиции и сообщил, что ее сына задержали с наркотиками.

Мошенник потребовал денег за то, чтобы парня не привлекли к ответственности.

После телефонного разговора заявительница встретилась с мужчиной и отдала ему 200 тысяч гривен.

Полиция устанавливает причастных к совершению преступления и призывает быть осторожными.

К слову, пешеходная дорога к метро превратилась в "тропу ада" для харьковчан: "камни, грязь и лужи".

Как сообщала Politeka ранее, в центре Харькова мужчины разгуливали в трусах и шляпах, кадры: "Те, кого в армию не взяли".

Также Politeka писала, что на Харьковщине возобновили массовую вакцинацию от вируса: "прививку уже сделали...".