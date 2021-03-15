Харьковские медики говорят о переполненных палатах и нехватке кислорода

Об этом сообщил анестезиолог Владимир Корсунов в Facebook.

«Больницы загружены полностью, кислородных мест почти не осталось, реанимации полные "по уши", и больные неинвазивной вентиляции снова лежат, где есть хотя бы хоть текущий кислород», — заявил Корсунов.

По словам медика, COVID-19 начал чаще наблюдаться у молодых людей.

"А мы Масленицу праздновать, когда красная зона надвигается со скоростью реактивного самолета!» — возмутился Корсунов.

Ранее мы писали, что из-за осложнений коронавируса умер харьковский врач

Об этом сообщил анестезиолог инфекционки Владимир Корсунов.

Заведующий отделением вирусных гепатитов Харьковской областной инфекционной больницы Дмитрий Пеньков умер в субботу 13 марта.

"Вчера от осложнений "короны" ушел в вечность еще один врач, Дмитрий Борисович Пеньков, искренний, профессиональный человек. Светлая ему память", - написал Корсунов.

Дмитрий Пеньков проработал в инфекционке 25 лет, с 2014 года был заведующим областного специализированного гепатологического центра областной инфекционной больницы.

К слову, пешеходная дорога к метро превратилась в "тропу ада" для харьковчан: "камни, грязь и лужи".

Как сообщала Politeka ранее, в центре Харькова мужчины разгуливали в трусах и шляпах, кадры: "Те, кого в армию не взяли".

Также Politeka писала, что на Харьковщине возобновили массовую вакцинацию от вируса: "прививку уже сделали...".