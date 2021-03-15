Из-за осложнений коронавируса умер харьковский врач
Об этом сообщил анестезиолог инфекционки Владимир Корсунов.
Заведующий отделением вирусных гепатитов Харьковской областной инфекционной больницы Дмитрий Пеньков умер в субботу 13 марта.
"Вчера от осложнений "короны" ушел в вечность еще один врач, Дмитрий Борисович Пеньков, искренний, профессиональный человек. Светлая ему память", - написал Корсунов.
Дмитрий Пеньков проработал в инфекционке 25 лет, с 2014 года был заведующим областного специализированного гепатологического центра областной инфекционной больницы.
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