В Харькове посреди улицы умер 22-летний парень
Правохранители начали расследовать факт смерти 22-летнего парня, который внезапно упал и умер на проспекте Юбилейном
Молодой человек 1999 года рождения внезапно упал, прибывшие на место медики констатировала смерть парня.
В полиции отметили, что просмотрели камеры видеонаблюдения и опровергли информацию об убийстве мужчины, которая распространяетсяв сети.
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Ранее мы писали, что Харьковской области спасатели оказали помощь ребенку.
Об этом сообщили в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.
К спасателям поступило сообщение о том, что ребенок 2010 года рождения надел гайку на палец правой руки и уже не смог снять.
Спасатели с помощью подручных средств освободили палец ребенка.
К слову, пешеходная дорога к метро превратилась в "тропу ада" для харьковчан: "камни, грязь и лужи".
Как сообщала Politeka ранее, в центре Харькова мужчины разгуливали в трусах и шляпах, кадры: "Те, кого в армию не взяли".
Также Politeka писала, что на Харьковщине возобновили массовую вакцинацию от вируса: "прививку уже сделали...".