В Харьковской области зафиксировали новые случаи заболевания китайским вирусом
Об этом свидетельствуют данные мониторинговой системы СНБО.
По информации медиков, за минувшие сутки в Харьковской области COVID-19 подтвердили у 373 человек. Шесть жителей Харьковской области умерли от коронавируса
Всего по Украине инфекцию выявили у 1 467 548 граждан (6792 случая за сутки), из них 28433 — умерли, 1 226 007 — смогли побороть инфекцию.
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За время пандемии в нашем регионе коронавирус диагностировали у 90164 харьковчан.
Ранее мы писали, что Харьковской области спасатели оказали помощь ребенку.
Об этом сообщили в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.
К спасателям поступило сообщение о том, что ребенок 2010 года рождения надел гайку на палец правой руки и уже не смог снять.
Спасатели с помощью подручных средств освободили палец ребенка.
К слову, пешеходная дорога к метро превратилась в "тропу ада" для харьковчан: "камни, грязь и лужи".
Как сообщала Politeka ранее, в центре Харькова мужчины разгуливали в трусах и шляпах, кадры: "Те, кого в армию не взяли".
Также Politeka писала, что на Харьковщине возобновили массовую вакцинацию от вируса: "прививку уже сделали...".