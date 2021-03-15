В Харьковской области зафиксировали новые случаи заболевания китайским вирусом

Об этом свидетельствуют данные мониторинговой системы СНБО.

По информации медиков, за минувшие сутки в Харьковской области COVID-19 подтвердили у 373 человек. Шесть жителей Харьковской области умерли от коронавируса

Всего по Украине инфекцию выявили у 1 467 548 граждан (6792 случая за сутки), из них 28433 — умерли, 1 226 007 — смогли побороть инфекцию.

За время пандемии в нашем регионе коронавирус диагностировали у 90164 харьковчан.

Ранее мы писали, что Харьковской области спасатели оказали помощь ребенку.

Об этом сообщили в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

К спасателям поступило сообщение о том, что ребенок 2010 года рождения надел гайку на палец правой руки и уже не смог снять.

Спасатели с помощью подручных средств освободили палец ребенка.

К слову, пешеходная дорога к метро превратилась в "тропу ада" для харьковчан: "камни, грязь и лужи".

Как сообщала Politeka ранее, в центре Харькова мужчины разгуливали в трусах и шляпах, кадры: "Те, кого в армию не взяли".

Также Politeka писала, что на Харьковщине возобновили массовую вакцинацию от вируса: "прививку уже сделали...".