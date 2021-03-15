В Харькове вспыхнул 12-этажный дом

Об этом сообщили в пресс-службе областного управления ГСЧС.

В Московском районе Харькова спасатели менее чем за полтора часа ликвидировали пожар в многоквартирном доме.

По словам очевидцев, однокомнатная квартира выгорела полностью.

"83-летнюю хозяйку вынесли в мешке и погрузили в скорую. Пытаются реанимировать. Вода дошла с 12 до 7 этажа. Вот так делай ремонт в квартире", - сообщили в Telegram-канале "Труха".

Ранее мы писали, что Харьковской области спасатели оказали помощь ребенку.

Об этом сообщили в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

К спасателям поступило сообщение о том, что ребенок 2010 года рождения надел гайку на палец правой руки и уже не смог снять.

Спасатели с помощью подручных средств освободили палец ребенка.

К слову, пешеходная дорога к метро превратилась в "тропу ада" для харьковчан: "камни, грязь и лужи".

Как сообщала Politeka ранее, в центре Харькова мужчины разгуливали в трусах и шляпах, кадры: "Те, кого в армию не взяли".

Также Politeka писала, что на Харьковщине возобновили массовую вакцинацию от вируса: "прививку уже сделали...".