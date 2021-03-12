В Харьковской области произошел пожар
Об этом сообщают в Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям в Харьковской области.
В Мерефе Харьковского района вспыхнул пожар в частном доме. На месте происшествия спасатели обнаружили тело 64-летней женщины.
Пожар возник из-за неосторожного обращения с огнем.
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Ранее мы писали, что Харьковской области спасатели оказали помощь ребенку.
Об этом сообщили в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.
К спасателям поступило сообщение о том, что ребенок 2010 года рождения надел гайку на палец правой руки и уже не смог снять.
Спасатели с помощью подручных средств освободили палец ребенка.
К слову, пешеходная дорога к метро превратилась в "тропу ада" для харьковчан: "камни, грязь и лужи".
Как сообщала Politeka ранее, в центре Харькова мужчины разгуливали в трусах и шляпах, кадры: "Те, кого в армию не взяли".
Также Politeka писала, что на Харьковщине возобновили массовую вакцинацию от вируса: "прививку уже сделали...".