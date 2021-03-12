В центре Харькова горели автомобили на частной парковке
Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины.
На момент прибытия спасателей горели два автомобиля припаркованные рядом они были почти полностью были охвачены пламенем.
Площадь пожара составляла около 12 квадратных метров. Одна из версий причины возграния автомобилей. По данным ГСЧС огонь попал в авто снаружи.
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Ранее мы писали, что в Харькове нашли мужчину, который больше 3-х лет был в розыске.
В июне 2014 года в селе Хотомля между злоумышленником и еще одним мужчиной произошла ссора. В какой-то момент преступник вытащил пневматический пистолет и два раза выстрелил в сторону оппонента: одна пуля попала в правое бедро, а вторая – в грудную клетку.
За это его приговорили к 5 годам лишения свободы, но тот сбежал. С ноября 2017 года он числился в розыске.
«При виде правоохранителей человек попытался сбежать через территорию промзоны, но у него ничего не получилось», - отметили в облуправлении Нацполиции.
К слову, пешеходная дорога к метро превратилась в "тропу ада" для харьковчан: "камни, грязь и лужи".
Как сообщала Politeka ранее, в центре Харькова мужчины разгуливали в трусах и шляпах, кадры: "Те, кого в армию не взяли".
Также Politeka писала, что на Харьковщине возобновили массовую вакцинацию от вируса: "прививку уже сделали...".