В Харькове на одной из станций метро вывесили несколько флагов США

Об этом сообщает Telegram-канал Харьков 1654.

"Новая" станция метрополитена появилась 12 марта. Станцию Майдан Конституции "переименовали" в Станцию метро имени НАТО. Такая надпись, сделанная краской, появилась на стене.

Неизвестные вывесили два больших новеньких американских флага.

Что это означает и кто это сделал, неизвестно.