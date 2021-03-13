В Харьковской области фиксируют высокий уровень смертности и заболеваемости коронавирусом
Согласно данным системы мониторинга СНБО Украины, за минувшие сутки в Харьковской области лабораторно подтвердили 837 новых случаев коронавирусной инфекции.
299 человек выздоровели, 14 - скончались (11 марта был антирекорд - умерли 19 заболевших харьковчан).
По состоянию на 13 марта, за время пандемии в регионе всего зарегистрировали 89222 случая COVID-19. 79144 - выздоровели, 1708 - скончались.
Ранее мы писали, что Харьковской области спасатели оказали помощь ребенку.
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Об этом сообщили в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.
К спасателям поступило сообщение о том, что ребенок 2010 года рождения надел гайку на палец правой руки и уже не смог снять.
Спасатели с помощью подручных средств освободили палец ребенка.
К слову, пешеходная дорога к метро превратилась в "тропу ада" для харьковчан: "камни, грязь и лужи".
Как сообщала Politeka ранее, в центре Харькова мужчины разгуливали в трусах и шляпах, кадры: "Те, кого в армию не взяли".
Также Politeka писала, что на Харьковщине возобновили массовую вакцинацию от вируса: "прививку уже сделали...".