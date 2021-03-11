В Харьковской области в результате аварии погибла первокурсница Харьковского национального университета внутренних дел Анастасия Ильченко

Об этом сообщила пресс-секретарь Харьковского национального университета внутренних дел Ирина Щербакова.

"Ушла из жизни молодая девушка, которая хорошо училась, занималась спортом и мечтала служить в Национальной полиции Украины. Коллектив Харьковского национального университета внутренних дел глубоко скорбит и выражает соболезнования родным и близким Анастасии", — говорится на сайте университета.

Ранее мы писали, что в Харьковской области произошла смертельная авария

Об этом сообщил директор Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Виктор Забашта.

Ночью между селами Смирновка и Перемога в результате ДТП погибли 18-летняя девушка и 27-летний парень, который был за рулем.

Еще двое пассажиров получили травмы: 19-летнюю девушку и 27-летнего парня доставили в Лозовскую районную больницу.

К слову, пешеходная дорога к метро превратилась в "тропу ада" для харьковчан: "камни, грязь и лужи".

Как сообщала Politeka ранее, в центре Харькова мужчины разгуливали в трусах и шляпах, кадры: "Те, кого в армию не взяли".

Также Politeka писала, что на Харьковщине возобновили массовую вакцинацию от вируса: "прививку уже сделали...".