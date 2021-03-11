В Харьковской области в результате аварии погибла первокурсница Харьковского национального университета внутренних дел Анастасия Ильченко
Об этом сообщила пресс-секретарь Харьковского национального университета внутренних дел Ирина Щербакова.
"Ушла из жизни молодая девушка, которая хорошо училась, занималась спортом и мечтала служить в Национальной полиции Украины. Коллектив Харьковского национального университета внутренних дел глубоко скорбит и выражает соболезнования родным и близким Анастасии", — говорится на сайте университета.
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