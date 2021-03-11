В Харькове пропал 11-летний мальчик

Об этом сообщили волонтеры поисковой группы «Милена».

Ребенок вышел из дома, расположенного на пр. Тракторостроителей и связь с ним пропала.

Нашли мальчика вечером 10 марта возле ТЦ «Континент».

По информации которую публикуют в местных Telegram-каналах", ребенок перед тем, как уйти из дома, оставил родителям записку.

«Дорогие мама и папа, я вас очень люблю, но я решил все начать с белого листа. Я с собой возьму ножницы, бумагу, немного карандашей и все. Ой, еще сумку "Адидас"», - написал Денис.

Ранее мы писали, что жителям Харькова разослали письма о якобы задолженности за энергоснабжение

Горожане получили письма якобы от АО "Харьковоблэнерго", в которых указаны данные о расчете задолженности, в частности, ссылки неизвестного происхождения, сообщили в пресс-службе компании.

В пресс-службе отметили, что "Харьковоблэнерго" к рассылке указанных писем не имеет никакого отношения.

Также в компании напомнили, что с 1 января 2019 года вопросами начислений занимается не облэнерго, а поставщик электрической энергии.

К слову, пешеходная дорога к метро превратилась в "тропу ада" для харьковчан: "камни, грязь и лужи".

Как сообщала Politeka ранее, в центре Харькова мужчины разгуливали в трусах и шляпах, кадры: "Те, кого в армию не взяли".

Также Politeka писала, что на Харьковщине возобновили массовую вакцинацию от вируса: "прививку уже сделали...".