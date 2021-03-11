Жителям Харькова разослали письма о якобы задолженности за энергоснабжение
Горожане получили письма якобы от АО "Харьковоблэнерго", в которых указаны данные о расчете задолженности, в частности, ссылки неизвестного происхождения, сообщили в пресс-службе компании.
В пресс-службе отметили, что "Харьковоблэнерго" к рассылке указанных писем не имеет никакого отношения.
Также в компании напомнили, что с 1 января 2019 года вопросами начислений занимается не облэнерго, а поставщик электрической энергии.
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Ранее мы писали, что на Харьковщине микроавтобус вылетел с трассы
Об этом сообщили в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.
На трассе Киев — Харьков — Довжанский возле поселка Каменка Изюмского района водитель микроавтобуса Renault Trafic съехал в кювет и перевернулся.
Один пассажир автобуса погиб, еще восемь человек, в том числе водитель, получили травмы и были госпитализированы.
Спасатели достали из микроавтобуса тело погибшего и одного пострадавшего.
В ГСЧС отметили, что в автомобиле находились девять человек.
К слову, пешеходная дорога к метро превратилась в "тропу ада" для харьковчан: "камни, грязь и лужи".
Как сообщала Politeka ранее, в центре Харькова мужчины разгуливали в трусах и шляпах, кадры: "Те, кого в армию не взяли".
Также Politeka писала, что на Харьковщине возобновили массовую вакцинацию от вируса: "прививку уже сделали...".