Жуткая авария всколыхнула Харьков

Об этом сообщили в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

В Московском районе Харькова в ДТП попали водители двух автомобилей.

Водитель Subaru, мужчина 1980 г.р., был деблокирован спасателями из авто, но умер в карете скорой.

Обстоятельства ДТП устанавливаются.

Ранее мы писали, что жителям Харькова разослали письма о якобы задолженности за энергоснабжение

Горожане получили письма якобы от АО "Харьковоблэнерго", в которых указаны данные о расчете задолженности, в частности, ссылки неизвестного происхождения, сообщили в пресс-службе компании.

В пресс-службе отметили, что "Харьковоблэнерго" к рассылке указанных писем не имеет никакого отношения.

Также в компании напомнили, что с 1 января 2019 года вопросами начислений занимается не облэнерго, а поставщик электрической энергии.

К слову, пешеходная дорога к метро превратилась в "тропу ада" для харьковчан: "камни, грязь и лужи".

Как сообщала Politeka ранее, в центре Харькова мужчины разгуливали в трусах и шляпах, кадры: "Те, кого в армию не взяли".

Также Politeka писала, что на Харьковщине возобновили массовую вакцинацию от вируса: "прививку уже сделали...".