В Харькове подростки избили мужчину за замечание
Об этом сообщают в местных телеграм-каналах.
Подростки задели автомобиль одного мужчины. Он сделал замечание и сильно поплатился за это.
Толпа подростков в ответ набросилась на него и начала избивать.
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"Героев Труда 29, толпа подростков до 16 лет в количестве около 15 штук в состоянии ну очень подходящего алкогольного опьянения задели машину мужика, который вышел и сделал им замечание, за что они решили на него напасть, параллельно пару раз бросили на асфальт за ноги - на любые адекватные призывы успокоятся не реагируют ", - говорится в сообщении.
Ранее мы писали, что в Харьковской области выросла заболеваемость коронавирусом.
Об этом сообщили на сайте СНБО.
Так, за последние сутки в Харьковской области обнаружили 270 новых случаев заболевания коронавирусом (+ 0,31%), общее количество достигло 87 139.
За прошедшие сутки от коронавируса умерли 14 человек, выздоровели — 328 пациентов.
К слову, пешеходная дорога к метро превратилась в "тропу ада" для харьковчан: "камни, грязь и лужи".
Как сообщала Politeka ранее, в центре Харькова мужчины разгуливали в трусах и шляпах, кадры: "Те, кого в армию не взяли".
Также Politeka писала, что на Харьковщине возобновили массовую вакцинацию от вируса: "прививку уже сделали...".