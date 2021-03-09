Авария на трассе Киев-Харьков-Довжанский унесла жизнь еще одного пассажира
Об этом сообщили в ГУНП в Харьковской области.
23-летняя женщина умерла в реанимационном отделении больницы города Изюма.
Еще семь человек, включая водителя, мужчину 1979 г.р., находятся в больнице.
Возраст пострадавших пассажиров – от 19 до 22 лет.
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Уголовное дело открыто по ч. 3 ст. 286 (“нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами”) Уголовного кодекса Украины.
Напомним, сегодня, 9 марта, утром на Харьковщине микроавтобус вылетел с трассы
Об этом сообщили в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.
На трассе Киев — Харьков — Довжанский возле поселка Каменка Изюмского района водитель микроавтобуса Renault Trafic съехал в кювет и перевернулся.
Один пассажир автобуса погиб на месте, еще восемь человек, в том числе водитель, получили травмы и были госпитализированы.
Спасатели достали из микроавтобуса тело погибшего и одного пострадавшего.
В ГСЧС отметили, что в автомобиле находились девять человек.
К слову, на Харьковщине внезапно приостановилось вакцинирование: данные в деталях.
Как сообщала Politeka, в Харькове не хватает водителей автомобилей скорой помощи, детали: 8 тысяч за 12 часов.
Также Politeka писала про ЧП в метро Харькова: машинист выпрыгнул из вагона, детали происшествия.