Авария на трассе Киев-Харьков-Довжанский унесла жизнь еще одного пассажира

Об этом сообщили в ГУНП в Харьковской области.

23-летняя женщина умерла в реанимационном отделении больницы города Изюма.

Еще семь человек, включая водителя, мужчину 1979 г.р., находятся в больнице.

Возраст пострадавших пассажиров – от 19 до 22 лет.

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Уголовное дело открыто по ч. 3 ст. 286 (“нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами”) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, сегодня, 9 марта, утром на Харьковщине микроавтобус вылетел с трассы

Об этом сообщили в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

На трассе Киев — Харьков — Довжанский возле поселка Каменка Изюмского района водитель микроавтобуса Renault Trafic съехал в кювет и перевернулся.

Один пассажир автобуса погиб на месте, еще восемь человек, в том числе водитель, получили травмы и были госпитализированы.

Спасатели достали из микроавтобуса тело погибшего и одного пострадавшего.

В ГСЧС отметили, что в автомобиле находились девять человек.

К слову, на Харьковщине внезапно приостановилось вакцинирование: данные в деталях.

Как сообщала Politeka, в Харькове не хватает водителей автомобилей скорой помощи, детали: 8 тысяч за 12 часов.

Также Politeka писала про ЧП в метро Харькова: машинист выпрыгнул из вагона, детали происшествия.