Харьковские волонтеры ищут пропавшую 7-летнюю девочку
На поиски Марии cъeзжaютcя вoлoнтepы и члeны пoиcкoвo-cпacaтeльныx oтpядoв из нecкoлькиx peгиoнoв Укpaины.
Девочка, которая живет в поселке Счастливое Херсонской области, вечером 7 марта вышла из дома и не вернулась.
"Beчepoм 8 мapтa для учacтия в пoиcкe нa мecтнocти выexaли члeны ПCO “Милeнa” и “Aнгeл” из Xapькoва", – сообщает издание “Херсонцы”.
Поиск с утра 9 марта ведется совместно с полицией и спасателями.
Праздничный Киркоров затискал в объятиях Полякову и Ротару, неожиданно унизив Пугачеву: "Пусть ее Галкин поздравляет"
Сочная жена DZIDZIO в платье с глубоким декольте показала, насколько повезло ее мужу: "Обладатель сердца"
Трагическая гибель известного олигарха, появилась реакция президента и подробности: "Большая потеря..."
Серьезная Ирина Билык неожиданно обратилась к украинкам, заговорив о жизни без мужчин: "Смогли бы?"
В Киеве расправились с женщиной-инспектором полиции, более 40-ка ножевых: "При себе у погибшей было..."
Ранее мы писали, что на Харьковщине микроавтобус вылетел с трассы
Об этом сообщили в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.
На трассе Киев — Харьков — Довжанский возле поселка Каменка Изюмского района водитель микроавтобуса Renault Trafic съехал в кювет и перевернулся.
Один пассажир автобуса погиб, еще восемь человек, в том числе водитель, получили травмы и были госпитализированы.
Спасатели достали из микроавтобуса тело погибшего и одного пострадавшего.
В ГСЧС отметили, что в автомобиле находились девять человек.
К слову, пешеходная дорога к метро превратилась в "тропу ада" для харьковчан: "камни, грязь и лужи".
Как сообщала Politeka ранее, в центре Харькова мужчины разгуливали в трусах и шляпах, кадры: "Те, кого в армию не взяли".
Также Politeka писала, что на Харьковщине возобновили массовую вакцинацию от вируса: "прививку уже сделали...".