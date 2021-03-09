Харьковчанам, находящимся в Закарпатской области, которая в "красной" карантинной зоне, организовали спецпоезд
Об этом сообщили в пресс-службе Укрзалізниці.
Поезд №15/16 Рахов – Харьков отправится из Рахова 9 и 13 марта. Рейс в обратном направлении будет выполнен 12 марта.
Продажа билетов открыта, пассажиры, у которых уже есть билеты на эти поезда, могут их не менять.
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Также назначены спецрейсы Рахов-Киев, Солотвино – Киев, Ужгород – Киев, Ужгород – Одесса, Ужгород – Лисичанск.
Напомним, Закарпатская область попала в красную карантинную зону, продажа билетов на поезда в данный регион закрыта до послабления карантинных ограничений.
Ранее мы писали, что на Харьковщине микроавтобус вылетел с трассы
Об этом сообщили в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.
На трассе Киев — Харьков — Довжанский возле поселка Каменка Изюмского района водитель микроавтобуса Renault Trafic съехал в кювет и перевернулся.
Один пассажир автобуса погиб, еще восемь человек, в том числе водитель, получили травмы и были госпитализированы.
Спасатели достали из микроавтобуса тело погибшего и одного пострадавшего.
В ГСЧС отметили, что в автомобиле находились девять человек.
К слову, пешеходная дорога к метро превратилась в "тропу ада" для харьковчан: "камни, грязь и лужи".
Как сообщала Politeka ранее, в центре Харькова мужчины разгуливали в трусах и шляпах, кадры: "Те, кого в армию не взяли".
Также Politeka писала, что на Харьковщине возобновили массовую вакцинацию от вируса: "прививку уже сделали...".