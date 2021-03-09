На Харьковщине неадекват покусал полицейского
Об этом сообщает «Судебный репортер».
2 сентября, двое полицейских прибыли на вызов в село Савинцы. Во время задержания нарушитель вел себя агрессивно - он ударил полицейского в туловище.
Когда другой полицейский ринулся помочь напарнику - человек укусил его в предплечье. Мужчину повалили на спину, и он укусил второго полицейского за голень.
Полученные полицейскими травмы, синяки, ссадины и поверхностные раны на месте укусов, квалифицированы как легкие телесные повреждения.
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Укушенный в предплечье полицейский рассказал в суде, что на следующий день его самочувствие ухудшилось и поднялась температура. Он обратился в больницу, где ему провели хирургическое вмешательство. После этого на больничном он находился 7 дней.
Суд учел смягчающее обстоятельство – признание собственной вины нарушителем, и назначил наказание — 2 года и 4 месяца тюрьмы.
Ранее мы писали, что на Харьковщине микроавтобус вылетел с трассы
Об этом сообщили в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.
На трассе Киев — Харьков — Довжанский возле поселка Каменка Изюмского района водитель микроавтобуса Renault Trafic съехал в кювет и перевернулся.
Один пассажир автобуса погиб, еще восемь человек, в том числе водитель, получили травмы и были госпитализированы.
Спасатели достали из микроавтобуса тело погибшего и одного пострадавшего.
В ГСЧС отметили, что в автомобиле находились девять человек.
К слову, пешеходная дорога к метро превратилась в "тропу ада" для харьковчан: "камни, грязь и лужи".
Как сообщала Politeka ранее, в центре Харькова мужчины разгуливали в трусах и шляпах, кадры: "Те, кого в армию не взяли".
Также Politeka писала, что на Харьковщине возобновили массовую вакцинацию от вируса: "прививку уже сделали...".