"За январь учителя не получили надбавки. Мы нашли резервы в 5 млн грн, чтобы учителя получали надбавку 10%. Когда рассматривали бюджет, мы просили на образовательную субвенцию 95 млн с учетом надбавки, но нам дали 80 млн.

То есть в этом году субвенцию на зарплаты педагогам нам урезали на 15 млн. Таким образом, мы недополучили возможность выплачивать учителям надбавку 30% в полном объеме", - сказал Голодников.