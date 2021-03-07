В Харьковской области учителям понизили зарплаты
Об этом в эфире "Украинского радио Харьков"
В частности, надбавка за престижность труда сокращена с 30% до 10%.
"За январь учителя не получили надбавки. Мы нашли резервы в 5 млн грн, чтобы учителя получали надбавку 10%. Когда рассматривали бюджет, мы просили на образовательную субвенцию 95 млн с учетом надбавки, но нам дали 80 млн.
То есть в этом году субвенцию на зарплаты педагогам нам урезали на 15 млн. Таким образом, мы недополучили возможность выплачивать учителям надбавку 30% в полном объеме", - сказал Голодников.
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По его словам, малочисленные школы в громаде не закрывали, но это может произойти, если согласятся местные жители.
Ранее мы писали, в Харькове под бетономешалкой провалился асфальт
Инцидент произошел на Мироносицкой 95 - автомобиль «KAMAZ» ушел под землю двумя колесами.
Самостоятельно выбраться оттуда водитель не смог - вытаскивать грузовик пришлось коммунальной технике.
В пресс-службе «ХТС» сообщили, что автомобиль был слишком тяжелым и асфальт не выдержал его вес.
К слову, на Харьковщине внезапно приостановилось вакцинирование: данные в деталях.
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