В Харьковской области людям пришлось срочно покинуть свои квартиры
В городе Краснограде вспыхнул пятиэтажный жилой дом.
Эпицентром пожара стала квартира на 1-м этаже, где пылали домашние вещи и мебель. Дым просочился в подъезд и заполонил все вокруг -жители верхних этажей оказались в дымовой ловушке.
Спасатели эвакуировали из дома 6 человек.
Ани Лорак нагрянула к Киркорову с бывшим мужем Муратом, светится от счастья: "Сердце у нее золотое"
Дан Балан взбудоражил чувственным фото с молодой красоткой: "Лучше бы с Тиной такие фоточки"
Галкин вывел в свет изменившуюся Аллу Пугачеву с новым лицом, фото: "Ужас, кто это?"
Тина Кароль на фоне слухов о романе с Даном Баланом сделала неожиданное заявление: "Есть пара..."
Экс-муж Ани Лорак примчался в Москву, новые кадры семейной идиллии: "С моей любимой..."
Причина возгорания и ущерб, нанесенный огнем - устанавливаются.
Ранее мы писали, в Харькове под бетономешалкой провалился асфальт
Инцидент произошел на Мироносицкой 95 - автомобиль «KAMAZ» ушел под землю двумя колесами.
Самостоятельно выбраться оттуда водитель не смог - вытаскивать грузовик пришлось коммунальной технике.
В пресс-службе «ХТС» сообщили, что автомобиль был слишком тяжелым и асфальт не выдержал его вес.
К слову, на Харьковщине внезапно приостановилось вакцинирование: данные в деталях.
Как сообщала Politeka, в Харькове не хватает водителей автомобилей скорой помощи, детали: 8 тысяч за 12 часов.
Также Politeka писала про ЧП в метро Харькова: машинист выпрыгнул из вагона, детали происшествия.