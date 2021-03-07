В Харьковской области людям пришлось срочно покинуть свои квартиры

В городе Краснограде вспыхнул пятиэтажный жилой дом.

Эпицентром пожара стала квартира на 1-м этаже, где пылали домашние вещи и мебель. Дым просочился в подъезд и заполонил все вокруг -жители верхних этажей оказались в дымовой ловушке.

Спасатели эвакуировали из дома 6 человек.

Причина возгорания и ущерб, нанесенный огнем - устанавливаются.

Ранее мы писали, в Харькове под бетономешалкой провалился асфальт

Инцидент произошел на Мироносицкой 95 - автомобиль «KAMAZ» ушел под землю двумя колесами.

Самостоятельно выбраться оттуда водитель не смог - вытаскивать грузовик пришлось коммунальной технике.

В пресс-службе «ХТС» сообщили, что автомобиль был слишком тяжелым и асфальт не выдержал его вес.

К слову, на Харьковщине внезапно приостановилось вакцинирование: данные в деталях.

Как сообщала Politeka, в Харькове не хватает водителей автомобилей скорой помощи, детали: 8 тысяч за 12 часов.

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