В Харькове бездомный превратил переход в хостел
В Харькове в подземном переходе возле станции метро "Алексеевская" бездомный мужчина устроил привал, пишут в телеграм-канале "Х.Х".
Бездомный уже третий день подряд лежит накрытый коробками.
"На станции метро Алексеевской в углу на выходе третий день лежит человек накрытый коробками", - говорится в сообщении.
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