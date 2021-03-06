В Харькове бездомный превратил переход в хостел

В Харькове в подземном переходе возле станции метро "Алексеевская" бездомный мужчина устроил привал, пишут в телеграм-канале "Х.Х".

Бездомный уже третий день подряд лежит накрытый коробками.

"На станции метро Алексеевской в углу на выходе третий день лежит человек накрытый коробками", - говорится в сообщении.

Ранее мы писали, в Харькове под бетономешалкой провалился асфальт

Инцидент произошел на Мироносицкой 95 - автомобиль «KAMAZ» ушел под землю двумя колесами.

Самостоятельно выбраться оттуда водитель не смог - вытаскивать грузовик пришлось коммунальной технике.

В пресс-службе «ХТС» сообщили, что автомобиль был слишком тяжелым и асфальт не выдержал его вес.

К слову, на Харьковщине внезапно приостановилось вакцинирование: данные в деталях.

Как сообщала Politeka, в Харькове не хватает водителей автомобилей скорой помощи, детали: 8 тысяч за 12 часов.

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