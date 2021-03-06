В Харьковской области новые случаи заболевания коронавирусом
По данным СНБО на утро 6 марта, в Харьковской области за сутки коронавирусом заболело 522 человека. Скончались 6 пациентов. Выздоровели 115 пациентов.
На сегодняшний день наибольшее количество новых подтвержденных случаев зарегистрировали в Киеве (682), Житомирской (749) Винницкой (714), Ивано-Франковской (676) и Закарпатской (665) областях.
Наименьшее количество заболевших — в Луганской области (35).
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