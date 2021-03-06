В Харьковской области новые случаи заболевания коронавирусом

По данным СНБО на утро 6 марта, в Харьковской области за сутки коронавирусом заболело 522 человека. Скончались 6 пациентов. Выздоровели 115 пациентов.

На сегодняшний день наибольшее количество новых подтвержденных случаев зарегистрировали в Киеве (682), Житомирской (749) Винницкой (714), Ивано-Франковской (676) и Закарпатской (665) областях.

Наименьшее количество заболевших — в Луганской области (35).

Ранее мы писали, в Харькове под бетономешалкой провалился асфальт

Инцидент произошел на Мироносицкой 95 - автомобиль «KAMAZ» ушел под землю двумя колесами.

Самостоятельно выбраться оттуда водитель не смог - вытаскивать грузовик пришлось коммунальной технике.

В пресс-службе «ХТС» сообщили, что автомобиль был слишком тяжелым и асфальт не выдержал его вес.

К слову, на Харьковщине внезапно приостановилось вакцинирование: данные в деталях.

Как сообщала Politeka, в Харькове не хватает водителей автомобилей скорой помощи, детали: 8 тысяч за 12 часов.

Также Politeka писала про ЧП в метро Харькова: машинист выпрыгнул из вагона, детали происшествия.