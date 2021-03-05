На Харьковщине ускорились темпы вакцинации от китайского вируса

В течение 4 марта в Харьковской области прививки от коронавируса сделали 100 людям, свидетельствуют данные Министерства здравоохранения.

Всего с начала кампании, которая стартовала в Украине 24 февраля, в Харьковской области вакцинировали 330 граждан, в том числе 100 человек за последние сутки.

Ранее мы писали, что уборную на Сумском рынке в Харькове сделали платной

Отныне за туалет на рынке придется заплатить 5 гривен.

Единственной инновацией стало то, что расчитаться можно с помощью терминала, что удобно если с собой нет мелких денег.

"Лафа закончилась. На Сумском рынке сделали платный туалет, вход 5 грн. Поставили будку и посадили туда женщину, не хватает для полной картины рулона Обуховской туалетной бумаги. Возвращение в начало 90х..

Но зато стоит терминал", - говорится в сообщении."

К слову, на Харьковщине внезапно приостановилось вакцинирование: данные в деталях.

Как сообщала Politeka, в Харькове не хватает водителей автомобилей скорой помощи, детали: 8 тысяч за 12 часов.

Также Politeka писала про ЧП в метро Харькова: машинист выпрыгнул из вагона, детали происшествия.