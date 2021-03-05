На Харьковщине ускорились темпы вакцинации от китайского вируса
В течение 4 марта в Харьковской области прививки от коронавируса сделали 100 людям, свидетельствуют данные Министерства здравоохранения.
Всего с начала кампании, которая стартовала в Украине 24 февраля, в Харьковской области вакцинировали 330 граждан, в том числе 100 человек за последние сутки.
Ранее мы писали, что уборную на Сумском рынке в Харькове сделали платной
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Отныне за туалет на рынке придется заплатить 5 гривен.
Единственной инновацией стало то, что расчитаться можно с помощью терминала, что удобно если с собой нет мелких денег.
"Лафа закончилась. На Сумском рынке сделали платный туалет, вход 5 грн. Поставили будку и посадили туда женщину, не хватает для полной картины рулона Обуховской туалетной бумаги. Возвращение в начало 90х..
Но зато стоит терминал", - говорится в сообщении."
К слову, на Харьковщине внезапно приостановилось вакцинирование: данные в деталях.
Как сообщала Politeka, в Харькове не хватает водителей автомобилей скорой помощи, детали: 8 тысяч за 12 часов.
Также Politeka писала про ЧП в метро Харькова: машинист выпрыгнул из вагона, детали происшествия.